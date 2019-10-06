  • Положение Зеленского оказалось неинтересно Путину

    06 октября 2019, 17:28

    Алена Макаренко

    Президента России Владимира Путина не интересует положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский. Свою точку зрения он изложил корреспонденту NBC News Киру Симмонсу. Разговор показали в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия-1».

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    «Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского — прим.)», — отметил Путин.

    Разговор прошел в рамках Российской энергетической недели.

    Ранее Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу расследовать дело сына его главного соперника на президентских выборах в 2020 году — Джозефа Байдена. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что после этого украинский лидер попал между молотом демпартии США и наковальней республиканской партии. Поэтому глава Украины оказался в непростом положении.

    В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. По данным СМИ, американский лидер мог просить помочь в расследовании действий Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Взамен глава США обещал материальную помощь. Минюст Америки провел проверку и по итогам опроверг все обвинения в отношении Трампа.