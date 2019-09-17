  • «Половинчатая мера»: депутат Госдумы оценил «формулу Зеленского» по Донбассу

    17 сентября 2019, 13:35

    Анастасия Карпеева

    Глава МИД Украины Владимир Пристайко ранее рассказал, в чем заключается «формула Зеленского» по решению конфликта в ДНР и ЛНР. Лидер Украины Владимир Зеленский намерен вернуть из плена граждан Украины, построить мост в Станице Луганской и ввести административные послабления. Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал эти планы в интервью сайту RT.

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    Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил важность улучшения жизни граждан ДНР и ЛНР.

    «Я думаю, это похвальная инициатива. Улучшение жизни граждан Украины, которые попали в зону гражданского конфликта, крайне важно. Мы всегда выступали за улучшение гуманитарной ситуации в Донбассе», — сказал парламентарий.

    Однако он назвал эту инициативу лишь «половинчатой мерой». По его словам, для урегулирования конфликта в Донбассе Украине необходимо выполнять Минские соглашения.

    «Поскольку нужно двигаться в русле минских договоренностей и реализовывать тот план действий, который был согласован сторонами. Только это позволит окончательно урегулировать конфликт в Донбассе», — заключил депутат Антон Морозов.