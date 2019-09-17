«Половинчатая мера»: депутат Госдумы оценил «формулу Зеленского» по Донбассу

Раскрыта «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе Подробнее

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил важность улучшения жизни граждан ДНР и ЛНР.

«Я думаю, это похвальная инициатива. Улучшение жизни граждан Украины, которые попали в зону гражданского конфликта, крайне важно. Мы всегда выступали за улучшение гуманитарной ситуации в Донбассе», — сказал парламентарий.

Однако он назвал эту инициативу лишь «половинчатой мерой». По его словам, для урегулирования конфликта в Донбассе Украине необходимо выполнять Минские соглашения.

«Поскольку нужно двигаться в русле минских договоренностей и реализовывать тот план действий, который был согласован сторонами. Только это позволит окончательно урегулировать конфликт в Донбассе», — заключил депутат Антон Морозов.