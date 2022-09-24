Власть 24 сентября 2022, 03:31 Поделиться Telegram

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Viber Половина сотрудников российских ведомств снесет любую западную армию — Кадыров Глава Чечни Кадыров заявил, что в России колоссальный штат сотрудников разных ведомств РИА «Новости»

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В России колоссальный штат сотрудников различных ведомств, если даже половину из них призвать на службу, то они «снесут любую западную армию». Такое заявление в Telegram-канале сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По словам главы региона у России много ресурсов, особенно военных, столько, что «НАТО и Запад устанут считать». Кадыров перечислил все российские ведомства, сотрудники которых имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием.

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«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — отметил Кадыров.

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Чеченский лидер обратился к уклонистам и назвал их «дармоедами, лентяями, тунеядцами и иждивенцами». Накануне Кадыров причислил уклонистов к трусам и предателям. По словам главы региона, уклонисты могут придумывать себе разные оправдания, но все равно при этом останутся людьми «второго сорта».

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