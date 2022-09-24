Половина сотрудников российских ведомств снесет любую западную армию — Кадыров | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Власть

24 сентября 2022, 03:31

Половина сотрудников российских ведомств снесет любую западную армию — Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил, что в России колоссальный штат сотрудников разных ведомств

Читать 360tv в

В России колоссальный штат сотрудников различных ведомств, если даже половину из них призвать на службу, то они «снесут любую западную армию». Такое заявление в Telegram-канале сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По словам главы региона у России много ресурсов, особенно военных, столько, что «НАТО и Запад устанут считать». Кадыров перечислил все российские ведомства, сотрудники которых имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием.

Реклама

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — отметил Кадыров.

Реклама

Чеченский лидер обратился к уклонистам и назвал их «дармоедами, лентяями, тунеядцами и иждивенцами». Накануне Кадыров причислил уклонистов к трусам и предателям. По словам главы региона, уклонисты могут придумывать себе разные оправдания, но все равно при этом останутся людьми «второго сорта».

Чечня

Рамзан Кадыров

72

0

0

0

0

9

Реклама

Реклама