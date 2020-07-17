«Полный провал»: Пушков обвинил Горбачева в «сдаче Германии НАТО»

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил бывшего президента СССР Михаила Горбачева в том, что он якобы сдал Германию блоку НАТО. По его словам, вина советского лидера неоспорима.

Накануне спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Горбачев 30 лет назад дал согласие на включение объединенной Германии в НАТО. Он подчеркнул, что это удивило весь западный блок, сообщил «Царьград».

После этого Пушков отметил, что глава СССР переступил через интересы своей страны ради Нобелевской премии мира. По его словам, политик мог предотвратить переход Германии в НАТО либо выдвинуть условия. Сам Горбачев назвал эти обвинения «чепухой».

«Чепуха? Нет, полный провал, за который страна расплачивается до сих пор», — написал Пушков в своем Telegram-аккаунте.

Он напомнил заявление бывшего канцлера Германии Гельмута Коля о том, что Германия сможет самостоятельно решить, в какой блок ей вступать. Как считает Пушков, молчание Горбачева означало согласие.