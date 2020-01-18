«Полный паритет». Пушков ответил США на слова о смене правительства России
«Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — написал Пушков в Twitter.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что действия США «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, поскольку Штаты поддерживают отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом. В то же время Помпео заявил, что США еще предстоит оценить, как будут разворачиваться события, ведь новое правительство еще не представлено.
Правительство 15 января в полном составе ушло в отставку. На следующий день премьер-министром стал Михаил Мишустин, новый состав правительства еще не объявлен.