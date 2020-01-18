«Полный паритет». Пушков ответил США на слова о смене правительства России

Сенатор Алексей Пушков заверил США, что политика России не изменится в угодном Штатам направлении после смены правительства. Так он ответил госсекретарю Майку Помпео, который сказал об отсутствии для изменений для США после отставки кабинета министров Медведева.

«Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — написал Пушков в Twitter.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что действия США «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, поскольку Штаты поддерживают отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом. В то же время Помпео заявил, что США еще предстоит оценить, как будут разворачиваться события, ведь новое правительство еще не представлено.

Правительство 15 января в полном составе ушло в отставку. На следующий день премьер-министром стал Михаил Мишустин, новый состав правительства еще не объявлен.