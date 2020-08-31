«Полный паралич». Дегтярев раскритиковал власти Хабаровского края из-за паводка

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о работе властей Бикинского района региона во время паводка. Он заявил об их бездействии.

Муссонные дожди прошли в Хабаровском крае в конце августа. Они закончились подтоплением дачных участков, жилых домов, автодорог в южных и центральных районах региона.

«По дороге из Покровки остановились пообщаться с группой жителей села Оренбургское. Они пригласили заехать к ним. Все село в воде после дождей, магазины, огороды и погреба затоплены. О локальном режиме ЧС глава района узнал от меня. Полный паралич местной власти. Плохо», — написал в Telegram врио губернатора.

Дегтярев рассказал, что люди жаловались на качество воды в школе: есть только техническая, канализационные стоки не откачивают. Весь урожай уничтожают бесхозные коровы, которые ходят по улицам и огородам. Временно исполняющего обязанности руководителя края возмутило, что глава села не хочет общаться со своими земляками. Вместо этого он пишет официальные ответы о глобальном потеплении.

В Бикинский район Дегтярев отправился в ходе рабочей поездки. Он также встретился с жителями села Лермонтовка. Они заявили, что их дома ежегодно подтапливаются, и 2020 год не стал исключением. Уровень воды в реке Бира поднялся из-за дождевых стоков с горных рек. В итоге подтопило участки вдоль улицы Центральной. Для отвода воды жители за свой счет арендовали экскаватор.

«Такие вопросы должны решать местные власти, а не жители. Ситуацию нужно исправлять оперативно. Сначала — организовать отвод воды и компенсировать потерю урожая и материальные расходы людям. После — провести дноуглубительные работы в реке», — заявил врио губернатора.

Он поговорил с местными властями, вместе они приняли решение о введении муниципального режима ЧС. Людям в таких обстоятельствах должны выплатить компенсации за погибший урожай. Из резервного фонда будут направлены средства на ликвидацию подтопления.

Ранее Дегтярев рассказал, что встретится с президентом Владимиром Путиным после того, как объедет весь Хабаровский край.