Полномочия Госсовета оставили прежними

В Совете Федерации рассказали о полномочиях Госсовета. По словам Андрея Клишаса, они останутся прежними.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА «Новости», что полномочия у Госсовета не поменялись.

«Полномочия прежние», — заявил Клишас.

Госсовет содействует реализации полномочий президента по вопросам, связанным с обеспечением согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Уже осенью в Госдуму внесут законопроект, где пропишут новый статус Госсовета. Это связано с поправками в Конституцию, голосование по которым прошло в июле.

После принятия поправок к Конституции России специалисты проводят разработку новых законодательных актов о культуре, науке и Госсовете. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что часть законопроектов будет внесена после летних парламентских каникул.