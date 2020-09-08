Полномочия Госсовета оставили прежними
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА «Новости», что полномочия у Госсовета не поменялись.
«Полномочия прежние», — заявил Клишас.
Госсовет содействует реализации полномочий президента по вопросам, связанным с обеспечением согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Уже осенью в Госдуму внесут законопроект, где пропишут новый статус Госсовета. Это связано с поправками в Конституцию, голосование по которым прошло в июле.
После принятия поправок к Конституции России специалисты проводят разработку новых законодательных актов о культуре, науке и Госсовете. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что часть законопроектов будет внесена после летних парламентских каникул.