Важное 15 декабря 2022, 16:41 Полномочия фонда «Круг добра» расширят в России Президент Путин: необходимо увеличить возраст пациентов фонда «Круг добра» с 18 до 19 лет

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В России необходимо расширить полномочия фонда «Круг добра», который помогает больным детям, заявил президент Владимир Путин. Он предложил повысить возраст пациентов с 18 до 19 лет.

«Нужно развивать и усиливать направления [фонда „Круг добра“] его работы. Ресурсы для этого имеются», — подчеркнул глава государства.

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В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он рассказал, что в распоряжении этого фонда остаются средства. Путин поручил увеличить возраст пациентов, которым оказывают помощь в «Кругу добра» — с 18 до 19 лет.

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В следующем году необходимо сократить число бедных людей, заявил Владимир Путин. Для этого он поручил увеличить зарплаты россиян, а также создать новые рабочие места. По словам президента, именно работа должна обеспечивать человеку достойные доходы. Улучшение благосостояния людей в наступающем году он назвал приоритетной задачей правительства. Глава государства добавил, что необходимо иначе индексировать МРОТ — повышение должно превышать уровень инфляции и средних зарплат.