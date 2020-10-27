«Утро.ру» напомнило о сообщении внешнеполитического ведомства Незалежной, согласно которому американские партнеры готовы сотрудничать в вопросе создания проекта «Крымская платформа». Он нацелен на «возвращение» полуострова в состав Украины.

«Мы наблюдаем уже полную агонию во внешнеполитических инициативах украинского государства, касающихся Республики Крым», — заметил специалист.

По его словам, вовлечение Штатов в этот процесс продолжает череду пустых заявлений, поскольку Вашингтон прекрасно понимает, что вопрос с Крымом закрыт навсегда.