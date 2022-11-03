Полянский заявил о вопросах к США и Киеву по их военно-биологической работе | 360°

Власть 03 ноября 2022, 02:04 Полянский заявил о вопросах к США и Киеву по их военно-биологической работе Зампостпреда РФ при ООН Полянский: есть вопросы к США и Киеву по их биологической работе РИА "Новости"

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Россия будет действовать в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО), чтобы установить факты нарушений Украиной и США КБТО, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова привело РИА «Новости».

У российской стороны остаются вопросы к Вашингтону и Киеву в контексте их военно-биологической деятельности на территории Украины, подчеркнул дипломат. По словам Полянского, за подобную работу всем нарушителям придется ответить перед международным сообществом.

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Ранее стало известно, что Совбез ООН не поддержал проект резолюции России, предусматривающий расследование деятельности американских биологических лабораторий на Украине. За документ проголосовали лишь Россия и Китай, а западные страны выступили против.

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Летом Вашингтон подтвердил, что за последние два десятилетия помогал почти 50 биологическим объектам на Украине. При этом американская администрация уверяла — у этой работы были мирные цели. Однако, по данным российского посольства, Пентагон испытывал вирусы в украинских лабораториях.