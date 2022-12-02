Власть 02 декабря 2022, 07:51 Полянский заявил о непопулярности постпреда Украины в ООН Зампостпреда России Полянский заявил о непопулярности постпреда Украины в ООН Кислицы Викимедиа

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Постоянное представительство РФ при ООН не имело никаких контактов с украинским постпредом при всемирной организации Сергеем Кислицей с момента его приезда в Нью-Йорк. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский Lenta.ru. По его словам, еще до начала российской спецоперации на Украине Кислица имел репутацию неконтактного и «неконструктивно настроенного человека».

Российские дипломаты считали, что украинский представитель не был заинтересован в диалоге и на таким же образом настраивал своих сотрудников.

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«Он как был, мягко говоря, далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН, так и остался. Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — подчеркнул Полянский.

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Кислица опубликовал в конце ноября на своей странице в Twitter снимок со средним пальцем и подписью, что слушать российского коллегу — это «одна из самых ужасных обязанностей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое поведение украинского постпреда позором для Украины.