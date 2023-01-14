Власть 14 января 2023, 22:02 Полянский заявил, что «саммит мира» в ООН должна одобрить Генассамблея Постпредство при ООН: проведение украинского «саммита мира» требует решения Генассамблеи РИА «Новости»

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Проведение на полях ООН предлагаемого Украиной «саммита мира» потребует решения Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом в эфире телеканала RT заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«В соответствии с правилами для проведения саммита в ООН требуется решение Генеральной Ассамблеи, потому что конкретные бюджетные вопросы должны быть решены», — сказал он.

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По его словам, проведение саммитов на площадках ООН не запрещено, но пока украинские власти попросту выдают желаемое за действительное, так как в организации никто не знает деталей по этому вопросу.

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Полянский предположил, что «саммит мира» ограничится обычным заседанием Генассамблеи и Совбеза ООН.

Заместитель постпреда уверен, что подобные инициативы украинских властей создаются в пропагандистских целях. Внешне может показаться, что Украина пользуется широкой поддержкой в мире, что не является действительностью.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал идею украинского «мирного саммита» гнилой инициативой с двойным дном, цель которой — понравиться Западу.