Соединенные Штаты должны признать свою роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждем признания США ключевой роли в незаконном „майданном“ перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом», — написал он в Twitter.

Так Полянский прокомментировал признание бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в участии в подготовке попыток госпереворотов за границей.

Болтон, говоря о роли бывшего президента США Дональда Трампа в штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, сказал в эфире телеканала CNN: «Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь [в США], а, знаете ли, в других местах, хочу сказать, что это — изрядная работа».

Беспорядки в центре украинской столицы начались в конце 2013 года. Организаторы протестов обвинили на тот момент действующего президента страны Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Многомесячные протесты получили название «евромайдан», во время которого радикалы захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок, создали вооруженные «силы самообороны», которые открыты сражались с органами правопорядка.

А 18–20 февраля 2014 в Киеве произошла стрельба. Тогда более 80 человек погибли, еще сотни оказались ранены. Позже более 20 пострадавших скончались в больницах. После этого Янукович и почти все правительство уехали из страны, на Украине произошел госпереворот.