Власть 31 декабря 2022, 00:29 «Говорить все равно придется». Полянский обрисовал ситуацию с сотрудниками постпредства Украины в ООН Первый зампостпред РФ в ООН Полянский: взаимодействие с Киевом рано или поздно состоится freepik

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Сотрудники постоянного представительства Украины при ООН не взаимодействуют с российскими коллегами по распоряжению главы миссии Сергея Кислицы. Об этом во время аудиоконференции в Telegram-канале рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что рано или поздно эта ситуация изменится.

«Были попытки повести консультации, закрытые заседания, где могли бы участвовать украинцы. Но потом они сами поняли, что эти консультации ничем не будут отличаться от обычного заседания — там будет такая же истерика господина Кислицы. Какой смысл тогда терять время на это», — заявил Полянский.

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Подобное поведение руководителя миссии не дает украинцам использовать канал для диалога, считает российский дипломат. Полянский отметил, что «говорить все равно придется рано или поздно, и лучше раньше, чем позже.

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ООН перестанет существовать как организация, если Россию попытаются исключить, заявил ранее Полянский по поводу попыток Украины удалить РФ из всемирной организации. По словам дипломата, легального способа для этого нет.