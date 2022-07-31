Полянский назвал попытки переложить вину на Россию за удар по Еленовке тщетными

Попытки переложить на Россию вину за удар по СИЗО в Еленовке в ДНР тщетны, написал в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что украинские националисты обстреляли поселок из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Украинские нацисты предпринимают тщетные попытки переложить на нас вину за это преступление. Если бы они были умнее, они могли бы использовать для обстрела что-то помимо предоставленных США РСЗО HIMARS», — заявил Полянский.

Обстрел СИЗО в поселке Еленовка лишь подстегнет солдат ВСУ к сдаче в плен. Подобные акции устрашения будут иметь обратный эффект, заявил Полянский накануне на заседании Совбеза ООН.

Украинскую версию обстрела Еленовки подвергли критике на Западе. Бывший посол Франции в РФ Сильви Берманн заявила, что у России, Луганской и Донецкой народных республик не было оснований бомбить следственный изолятор.