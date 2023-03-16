Власть 16 марта 2023, 08:59 Полянский назвал падение американского беспилотника в Черное море преднамеренной провокацией Зампостпреда Полянский при ООН: случай с БПЛА в Черном море — намеренная провокация США РИА «Новости»

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Случай с американским беспилотником, который упал в акватории Черного моря, можно расценивать как опасную и преднамеренную провокацию Соединенных Штатов. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе беседы с журналисткой из США Ким Айверсен. Интервью появилось на видеоплатформе Rumble.

По словам дипломата, БПЛА нарушил границы временного авиарежима, Штаты хорошо осведомлены о них.

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«Это часть договоренностей по деконфликтингу, которые обычно устанавливаются между великими державами в таких ситуациях. Мы считаем, что это было намеренной и очень опасной провокацией», — подчеркнул Полянский.

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Зампостпреда добавил, что Россия имеет право пресекать такие провокации. Дрон МQ-9 заметили в районе Крыма утром 14 марта. По данным Минобороны России, беспилотник летел с выключенными транспондерами и при резком маневрировании упал в море. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и директор Пентагона Ллойд Остин обменялись мнениями по поводу случившегося.