Власть 01 января 2023, 23:05 Полянский допустил, что постпреду Украины при ООН потребуется помощь психиатра Дипломат Полянский: постпреду Украины Кислице может потребоваться психиатр на Совбезе ООН РИА «Новости»

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Постпреду Украине при ООН Сергею Кислице может потребоваться психиатрическая помощь прямо на заседании Совета безопасности, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Так он прокомментировал новогодний твит Кислицы.

Украинский постпред опубликовал странную картинку в Twitter, которую сопроводил словами о ненависти к России и «российскому Twitter ООН».

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«Жаль все-таки, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред — профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать», — прокомментировал Полянский русофобский выпад Кислицы.

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По распоряжению Кислицы сотрудники диппредставительства Украины не общаются с российскими коллегами и не используют этот канал связи. При этом Полянский отметил, что рано или поздно придется вести диалог.