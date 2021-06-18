Политтехнолог: Дегтярева высокие шансы остаться губернатором

Член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август оценила решение Михаила Дегтярева баллотироваться на пост губернатора Хабаровского края. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По ее мнению, у Дегтярева хорошие шансы получить эту должность. Сейчас у него нет соперников, которые могли бы стать серьезными конкурентами.

«Дегтярев довольно долгое время в регионе, вряд ли кто-то сможет противостоять ему в знании этой территории. У него есть административные рычаги», — считает Август.