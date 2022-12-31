Власть 31 декабря 2022, 17:17 Полиция задержала 10 подозреваемых в пособничестве ВСУ в Херсонской области МВД: в декабре в Херсонской области задержали 10 подозреваемых в пособничестве ВСУ

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С начала месяца полицейские в Херсонской области задержали 10 человек по подозрению в пособничестве ВСУ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Силовики изъяли из незаконного оборота более 500 единиц оружия.

В министерстве рассказали, что задержанные могли сотрудничать с ВСУ в качестве диверсантов, наблюдателей или корректировщиков огня. Из незаконного оборота в декабре полицейские изъяли 507 единиц оружия, включая 470 охотничьих ружей, пулемет, шесть автоматов, 28 пистолетов, 1551 снаряд и мину, 212 гранат и многое другое.

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Полицейские изъяли более 855 килограммов наркотиков. Правоохранители уточнили, что большую часть запрещенных веществ составляет марихуана. В течение месяца в Херсонской области выявили 13 фактов незаконной торговли спиртным — силовики изъяли более 17 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

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