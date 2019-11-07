Полиция Украины возбудила уголовное дело после драки депутатов

«По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 УК — угроза насилия в отношении государственного деятеля», — заявила пресс-служба.

Экс-нардеп Ляшко набросился на представителя Зеленского. Видео Подробнее

По информации ведомства, ни Ляшко, ни Герус не заявляли в полицию об инциденте.

Ранее в аэропорту Борисполь на Украине на главу парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса с кулаками набросился лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.