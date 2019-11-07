Полиция Украины возбудила уголовное дело после драки депутатов
По факту драки между лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко и депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом украинская полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщило RNS со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
«По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 УК — угроза насилия в отношении государственного деятеля», — заявила пресс-служба.
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По информации ведомства, ни Ляшко, ни Герус не заявляли в полицию об инциденте.
Ранее в аэропорту Борисполь на Украине на главу парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса с кулаками набросился лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.