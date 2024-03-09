09 марта 2024, 19:45
Полиция Москвы опровергла слухи о введении усиленного режима службы
ГУ МВД Москвы: полицейских не переводили на усиленный режим работы 9 марта
В Москве сотрудники полиции продолжают работать в обычном режиме. Информация об усилении правоохранителей оказалась ложной, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В ведомстве уточнили, что сведения о якобы переводе личного состава столичной полиции на усиленный режим несения службы опубликовал Telegram-канал Baza.
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«ГУ МВД России Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», — отметили представители полиции.
Они добавили, что правоохранители в столице круглосуточно следят за общественным порядком в мегаполисе.
Ранее в прессе заявили, что столичные полицейские с 9 марта вышли на усиленный режим службы из-за сообщений посольства США, связанных с возможными терактами. По этой причине якобы в центр Москвы стало вдвое больше дежурить патрулей.
Полиция
Москва
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