Власть 09 марта 2024, 19:45 Полиция Москвы опровергла слухи о введении усиленного режима службы ГУ МВД Москвы: полицейских не переводили на усиленный режим работы 9 марта РИА «Новости»

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В Москве сотрудники полиции продолжают работать в обычном режиме. Информация об усилении правоохранителей оказалась ложной, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что сведения о якобы переводе личного состава столичной полиции на усиленный режим несения службы опубликовал Telegram-канал Baza.

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«ГУ МВД России Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», — отметили представители полиции.

Они добавили, что правоохранители в столице круглосуточно следят за общественным порядком в мегаполисе.

Ранее в прессе заявили, что столичные полицейские с 9 марта вышли на усиленный режим службы из-за сообщений посольства США, связанных с возможными терактами. По этой причине якобы в центр Москвы стало вдвое больше дежурить патрулей.