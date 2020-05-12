Полицейским прописали план действий против незаконных полетов дронов

В тексте документа говорится, что полицейские могут принудительно сажать дроны во время массовых мероприятий или в ходе проведения оперативно-разыскных действий. Причиной для остановки полета названы риски для здоровья и имущества граждан или интересов правоохранителей.

Для остановки полета дрона полицейские смогут действовать при помощи специальных технических средств, которые могут глушить сигнал с пульта управления. Также сотрудники правоохранительных органов могут просто сбить аппарат, повредив или полностью уничтожив его. Но для этого сначала полицейским нужно расчистить территорию для внезапной посадки беспилотника.

Сотрудники полиции могут задержать оператора дрона. На этот шаг они могут пойти, если управляющий беспилотником пьян или не может показать разрешительные документы на полеты в данном районе. Или если оператор никак не реагирует на требования полицейских.