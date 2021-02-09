Политологи рассказали о возможной тактике Японии по Курилам

Эксперты обсудили с ИА Ura.ru возможную политику японских властей в отношении Курильских островов.

Заведующий кафедры дипломатии МГИМО, бывший посол РФ в Японии Александр Панов предположил, что Токио продолжит придерживаться той политики, которую проводил бывший премьер Синдзо Абэ.

«Он проводил двухтрековую политику. Первое — ведение переговоров по мирному договору. Второе — развитие всесторонних отношений с Россией», — уточнил специалист.

Профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин также допустил, что японская сторона не будет менять свою тактику.

«Но они будут очень жестко настаивать на своей главной претензии», — добавил собеседник информагентства.