Политолога не удивила очередная отсрочка Brexit

ЕС согласился перенести Brexit на 2020 год Подробнее

Топорнин напомнил, что об этой отсрочке говорили еще в сентябре, когда британский премьер Борис Джонсон впервые столкнулся с жесткой оппозицией плану осуществить Brexit до 31 октября.

«Выгонять Британию из ЕС они не планируют, наоборот, они выступают за добрососедские, партнерские отношения. А получить внятный ответ от Британии они тоже не в состоянии», — заметил специалист.

По его мнению, дальнейшие действия Джонсона могут быть направлены на то, чтобы провести внеочередные выборы и обновить состав парламента. Но ситуацию осложняют лейбористы, которые не заинтересованы в проведении выборов. Они рискуют проиграть.

По словам политолога, в вопросе с выходом из ЕС Британия «выходит на финишную прямую», и не исключено, что к 31 января 2020 прогресс будет достигнут.