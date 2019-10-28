  • Политолога не удивила очередная отсрочка Brexit

    28 октября 2019, 17:01

    Артур Блянихов

    Директор Центра европейской информации Николай Топорнин обсудил с RT сообщение о том, что руководство ЕС согласно отложить выход Великобритании из объединения до 31 января следующего года.

    ЕС согласился перенести Brexit на 2020 год

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    Топорнин напомнил, что об этой отсрочке говорили еще в сентябре, когда британский премьер Борис Джонсон впервые столкнулся с жесткой оппозицией плану осуществить Brexit до 31 октября.

    «Выгонять Британию из ЕС они не планируют, наоборот, они выступают за добрососедские, партнерские отношения. А получить внятный ответ от Британии они тоже не в состоянии», — заметил специалист.

    По его мнению, дальнейшие действия Джонсона могут быть направлены на то, чтобы провести внеочередные выборы и обновить состав парламента. Но ситуацию осложняют лейбористы, которые не заинтересованы в проведении выборов. Они рискуют проиграть.

    По словам политолога, в вопросе с выходом из ЕС Британия «выходит на финишную прямую», и не исключено, что к 31 января 2020 прогресс будет достигнут.