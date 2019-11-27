Политолога не удивил отказ Турции поддерживать планы НАТО по защите Прибалтики и Польши
Политолог и экономист Александр Дудчак обсудил с радио Sputnik отказ Анкары поддерживать планы Североатлантического Альянса по «защите» Прибалтики и Польши от России.
Турция не поддержала планы НАТО по защите Прибалтики от РоссииПодробнее
По мнению специалиста, было бы удивительно, если бы Турция поддержала «бредовые планы» НАТО. Дудчак напомнил, что у Анкары с Москвой развиваются отношения, в частности идет строительство важнейшего трубопровода.
«Я думаю, турки больше заинтересованы в сотрудничестве с Москвой — они ждут, когда они станут распределять ресурсы в Европе, по-моему, на сегодняшний день для них это более важно», — заметил политолог.
По его словам, Североатлантический Альянс — это «организованная преступная группировка», которую надо было давно распустить. Он добавил, что военный блок постоянно изобретает что-то новое, дабы оправдать свое существование.