Политолога не удивил отказ Турции поддерживать планы НАТО по защите Прибалтики и Польши

Турция не поддержала планы НАТО по защите Прибалтики от России Подробнее

По мнению специалиста, было бы удивительно, если бы Турция поддержала «бредовые планы» НАТО. Дудчак напомнил, что у Анкары с Москвой развиваются отношения, в частности идет строительство важнейшего трубопровода.

«Я думаю, турки больше заинтересованы в сотрудничестве с Москвой — они ждут, когда они станут распределять ресурсы в Европе, по-моему, на сегодняшний день для них это более важно», — заметил политолог.

По его словам, Североатлантический Альянс — это «организованная преступная группировка», которую надо было давно распустить. Он добавил, что военный блок постоянно изобретает что-то новое, дабы оправдать свое существование.