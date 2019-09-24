Политолог: Зеленский оказался в политической ловушке, приехав в США

Трамп заморозил военную помощь Украине из-за коррупции. Но это еще не конец Подробнее

Воля обратил внимание на то, что Зеленский приехал в США в самый разгар скандала, который устроил американский истеблишмент с помощью масс-медиа, дабы надавить на Дональда Трампа.

Хозяина Белого дома обвиняют в том, что он стремится заполучить от Киева любой компромат на лидера демократов Джо Байдена, чей сын оказался замешан в коррупционном скандале на Украине.

В результате Зеленский, будучи человеком малоопытным во внешнеполитических маневрах, оказался в довольно сложной ситуации.

По мнению политолога, у президента Украины два варианта — либо он привозит железный компромат на Байдена, либо берет сторону демократов и приезжает с пустыми руками в надежде «спустить все на тормозах».

«По сути, в данной ситуации Зеленский — свидетель и невольный фигурант внутриамериканского скандала», — указал Воля.