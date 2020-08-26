Политолог: Зеленский хочет вернуть Крым, потому что гастролировал там

«Президент России Владимир Путин раз и навсегда закрыл вопрос Крыма», — уверен Форманчук. Также он выразил мнение, что присоединение Крыма к России — это просто возвращение исторической справедливости. Политолог назвал переживания Зеленского из-за Крыма «фантомными болями».

«Да, он любит полуостров, у него здесь даже какая-то недвижимость. Он гастролировал в Крыму с 1995 года, я сам был на его концерте», — заключил Форманчук.

Ранее Зеленский дал интервью телеканалу Euronews, в котором в очередной раз заявил, что Крым является территорией Украины, и выразил уверенность, что скоро Киев его вернет.

Телеканал припомнил Зеленскому его обещание в декабре 2019 года, что он за один год завершит войну Донбассе. На это глава государства заявил, что есть «высокие шансы завершить конфликт в Донбассе после саммита в нормандском формате». Президент отметил, что ему кажется, будто он стал главой Украины «только вчера».