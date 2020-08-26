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    26 августа 2020, 13:56

    Политолог: Зеленский хочет вернуть Крым, потому что гастролировал там

    Дарья Морозова

    Политолог Александр Форманчук считает, что вопрос Крыма закрыт, несмотря на возражение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    «Президент России Владимир Путин раз и навсегда закрыл вопрос Крыма», — уверен Форманчук. Также он выразил мнение, что присоединение Крыма к России — это просто возвращение исторической справедливости. Политолог назвал переживания Зеленского из-за Крыма «фантомными болями».

    «Да, он любит полуостров, у него здесь даже какая-то недвижимость. Он гастролировал в Крыму с 1995 года, я сам был на его концерте», — заключил Форманчук.

    Ранее Зеленский дал интервью телеканалу Euronews, в котором в очередной раз заявил, что Крым является территорией Украины, и выразил уверенность, что скоро Киев его вернет.

    Телеканал припомнил Зеленскому его обещание в декабре 2019 года, что он за один год завершит войну Донбассе. На это глава государства заявил, что есть «высокие шансы завершить конфликт в Донбассе после саммита в нормандском формате». Президент отметил, что ему кажется, будто он стал главой Украины «только вчера».

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