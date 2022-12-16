Власть 16 декабря 2022, 18:34 Политолог заявил, что всем стоит поучиться прагматичности и осторожности у Китая

Читать 360tv в

Китай продолжает вести очень мягкий режим санкционного давления в отношении России. Несмотря на позитивную риторику в адрес России, китайцы продолжают вести себя предельно осторожно, сообщил политолог Богдан Безпалько в интервью РИА ФАН.

По словам эксперта, укрепление экономического сотрудничества с Китаем было бы крайне полезно для российской экономики. Однако к нынешним действиям Поднебесной стоит относиться весьма осторожно.

Реклама

Политолог подчеркнул, что Китай является очень прагматичным и осторожным государством.

Реклама