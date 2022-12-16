16 декабря 2022, 18:34
Политолог заявил, что всем стоит поучиться прагматичности и осторожности у Китая
Китай продолжает вести очень мягкий режим санкционного давления в отношении России. Несмотря на позитивную риторику в адрес России, китайцы продолжают вести себя предельно осторожно, сообщил политолог Богдан Безпалько в интервью РИА ФАН.
По словам эксперта, укрепление экономического сотрудничества с Китаем было бы крайне полезно для российской экономики. Однако к нынешним действиям Поднебесной стоит относиться весьма осторожно.
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Политолог подчеркнул, что Китай является очень прагматичным и осторожным государством.
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Китай
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