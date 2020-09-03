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    03 сентября 2020, 17:38

    Политолог заявил, что США открыто направляют Минск в сторону НАТО и ЕС

    Полина Петрова

    Политолог Юрий Самонкин заявил, что США открыто направляют Минск в сторону НАТО и ЕС, информирует ИА Nation News.
    Политолог заявил, что США открыто направляют Минск в сторону НАТО и ЕС

    Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что отношения России и Штатов станут хуже, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии. Самонкин отметил, что эти слова «нелепы».

    «За таким заявлением стоят официальные политические мотивы. Если раньше США инкогнито участвовали в белорусской ситуации, сделав козлом отпущения Евросоюз, который ввел против Лукашенко и белорусской власти санкции, то сейчас американцы выходят из тени и начинают диктовать нам какие-то свои условия», — подчеркнул специалист.

    По его мнению, США показывают свою заинтересованность в оппозиции в республике, хотят видеть Светлану Тихановскую ее президентом. Эксперт отметил, что это необходимо Штатам, чтобы оттолкнуть Белоруссию от интеграционного сотрудничества с РФ в сторону Запада, НАТО и ЕС.

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