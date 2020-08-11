Политолог заявил, что Словакия выполнила «норму русофобии» по требованию США

Политолог и кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил, что Словакия выполнила свою «норму русофобии», которую требовали США.

Накануне Словакия объявила персонами нон грата трех наших дипломатов с требованием покинуть страну до конца недели. По информации СМИ, поводом для этого стали подозрения в шпионаже. В российском МИД отметили, что на это последует соответствующий ответ.

Смолин считает, что в какой-то степени эта акция была спланирована. По его мнению, целью было надавить на российскую сторону, информирует радио Sputnik.

«Это общее давление со стороны Соединенных Штатов, которое вынуждает маленькие страны это делать. А если ты этого не сделаешь, то тебе поставят отрицательную оценку, ты будешь под подозрением, что настроен прорусски. Видимо, МИД Словакии ждал оценки Госдепа, поэтому выполнил свою норму русофобии, которую требуют от них США», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что воспринимать происходящее как конкретное обвинение дипломатов не нужно.