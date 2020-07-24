Политолог заявил, что Лукашенко недооценил кандидатуру Тихановской на выборах

По словам специалиста, первоначально Тихановскую зарегистрировали в качестве кандидата, так как не видели в ней опасности.

«Отбраковали сильных и оставили четверо слабых, которые, как считалось, должны были размазать и растянуть голоса протестного электората», — процитировал эксперта сайт «Утро.ру».

Он отметил, что женщине-политику удалось получить большую поддержку практически всего протестного электората. Как считает Карбалевич, эта ситуация поставила Лукашенко в безвыходное положение. Политолог подчеркнул, что проиграть претенденту слабого пола для президента Белоруссии стыдно, а снять ее с предвыборной гонки — огромный удар по репутации.