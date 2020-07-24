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    24 июля 2020, 11:28

    Политолог заявил, что Лукашенко недооценил кандидатуру Тихановской на выборах

    Полина Петрова

    Политический эксперт Валерий Карбалевич в беседе с украинским «Радио Свобода» заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко недооценил кандидатуру Светланы Тихановской на выборах главы республики.
    Политолог заявил, что Лукашенко недооценил кандидатуру Тихановской на выборах

    По словам специалиста, первоначально Тихановскую зарегистрировали в качестве кандидата, так как не видели в ней опасности.

    «Отбраковали сильных и оставили четверо слабых, которые, как считалось, должны были размазать и растянуть голоса протестного электората», — процитировал эксперта сайт «Утро.ру».

    Он отметил, что женщине-политику удалось получить большую поддержку практически всего протестного электората. Как считает Карбалевич, эта ситуация поставила Лукашенко в безвыходное положение. Политолог подчеркнул, что проиграть претенденту слабого пола для президента Белоруссии стыдно, а снять ее с предвыборной гонки — огромный удар по репутации.

    Новости SMI.FM