Политолог заявил, что Лукашенко недооценил кандидатуру Тихановской на выборах
Политический эксперт Валерий Карбалевич в беседе с украинским «Радио Свобода» заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко недооценил кандидатуру Светланы Тихановской на выборах главы республики.
По словам специалиста, первоначально Тихановскую зарегистрировали в качестве кандидата, так как не видели в ней опасности.
«Отбраковали сильных и оставили четверо слабых, которые, как считалось, должны были размазать и растянуть голоса протестного электората», — процитировал эксперта сайт «Утро.ру».
Он отметил, что женщине-политику удалось получить большую поддержку практически всего протестного электората. Как считает Карбалевич, эта ситуация поставила Лукашенко в безвыходное положение. Политолог подчеркнул, что проиграть претенденту слабого пола для президента Белоруссии стыдно, а снять ее с предвыборной гонки — огромный удар по репутации.