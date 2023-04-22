Власть 22 апреля 2023, 20:26 Политолог заявил, что конфликт между Россией и НАТО может обостриться в любой момент Сотрудник ИМЭМО РАН Ознобищев: между РФ и НАТО наблюдается рост напряженности РИА «Новости»

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Сегодня между Россией и НАТО наблюдается взлет напряженности. Об этом говорят масштабные военные учения, которые проводят обе стороны. Такое заявление сайту телеканала «Звезда» сделал глава сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Ознобищев.

«И разбираться в этом придется, и придется долго. Стороны, естественно, „обвиняют“ друг друга, поэтому ясно, что необходимо рулить в сторону абсолютно противоположную от той напряженности, которая сейчас создается, которую в том числе демонстрируют вот эти учения НАТО», — отметил политолог.

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По мнению эксперта, в какой-то момент может произойти непредвиденная ситуация и тогда конфликт между альянсом и Россией обострится еще больше. Однако, подчеркнул Ознобищев, стороны все же проявляют сдержанность.

Как напомнил RT, 22 апреля в Европе стартовали учения Defender 23 под командованием США. В них задействуют около восьми тысяч американских солдат и около 15 тысяч военных стран — союзников США. Целью учений называют увеличение поражающей способности НАТО.