Политолог заявил, что Америка увидела «слабое звено России»

«Они увидели наше слабое звено, это раскол нашей элиты… Президентский пул с одной стороны и неолиберальное крыло во главе с Медведевым», — сказал Ордуханян.

По его мнению, в Пентагоне уже все разработали для кибервойны с Россией. Также политолог уверен, что все необходимые технические действия давным-давно предпринимаются. Единственное нововведение — появление должности заместителя командующего по информации в корпусе морской пехоты.

«Это говорит о том, что информационная война, о которой мы с вами неоднократно говорили, это уже реалии нашего времени. Так что техническая сторона уже давным-давно наготове», — сказал Рафаэль Ордуханян.

Политолог подчеркнул, что прежде чем объявить настоящую войну, строят танки, корабли, ракеты и так далее. В информационной войне все точно так же. Эксперт уверен, что в техническом плане у американцев к этой войне уже все готово.

«И американцы сейчас будут использовать тот ресурс. Это и самые разнообразные социальные сети, интернет. Они будут в полной мере это использовать», — сказал политолог.

Ордуханян добавил, что американцы также увидели слабое звено России — раскол элиты. С одной стороны, президентский пул, который стоит на защите традиционных ценностей и исторического наследия страны. А с другой стороны — неолиберальное крыло во главе с Медведевым.

«Вот сейчас будет война компроматов между этими группировками, то есть между башнями Кремля, скажем так. Вот это очень опасно», — считает эксперт.

Ордуханян уверен, что тех людей, которые будут поддерживать президента, попытаются дискредитировать в глазах и президента, и общества. В сочетании с бестолковой работой некоторых российских информационных структур картина будет выглядеть очень неприглядно.

В связи с этим, по мнению Ордуханяна, роль специалистов в области информации, журналистов и политологов сейчас возрастает. Но настоящего понимания важности солдат новой информационной войны пока все еще нет.

«Мы по-прежнему становимся заложниками оголтелых, бездушных и абсолютно бестолковых телевизионных ток-шоу, на которых обсуждают все что угодно, кроме реальной опасности и реальных событий, которые будут происходить в самое ближайшее время. Мы не готовы к этому, и это настораживает», — подытожил Рафаэль Ордуханян.