Политолог Александр Дудчак обсудил с Общественной службой новостей сообщение о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение своего французского коллеги Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности.

«Я думаю, что в ближайшие дни станет понятно, чего нам ждать, какие перспективы», — предположил специалист.

Он заметил, что с одной стороны есть подстрекания Украины к началу боевых действий. С другой стороны есть силы, заинтересованные в том, чтобы война разгорелась. С третьей стороны есть те, кто согласен на переговоры с РФ, чтобы добиться решения вопроса другим путем.

«Поэтому приходится ждать. И подтверждением того, что мы отошли от пропасти будет отвод украинских подразделений от линии фронта», — добавил политолог.