Политолог высказался о возможном визите Путина на саммит G20

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков обсудил с изданием Lenta.ru возможный визит президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который состоится в ноябре на острове Бали.

«Формат G20 подразумевает, что это какая-то последняя площадка для диалога, на которой можно что-то обсуждать», — заметил Гращенков.

По его словам, обсудить можно многое — как «контуры будущего мира», так и прикладные проблемы, которые связаны с энергетической и продовольственной безопасностью.

«Тем более что это расширенный формат и страна нейтральная. Тем более там будет [председатель КНР] Си Цзиньпин, который выступает в тандеме [с Путиным]», — добавил собеседник издания.

В заключение он отметил, что в мире сейчас есть определенный бойкот России, и это скажется на общении.

«Переговоры, когда все сидят за одним столом, пройдут в обычном формате», — резюмировал специалист.