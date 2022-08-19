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    19 августа 2022, 17:45

    Политолог высказался о возможном визите Путина на саммит G20

    Артур Блянихов

    Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков обсудил с изданием Lenta.ru возможный визит президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который состоится в ноябре на острове Бали.

    «Формат G20 подразумевает, что это какая-то последняя площадка для диалога, на которой можно что-то обсуждать», — заметил Гращенков.

    По его словам, обсудить можно многое — как «контуры будущего мира», так и прикладные проблемы, которые связаны с энергетической и продовольственной безопасностью.

    «Тем более что это расширенный формат и страна нейтральная. Тем более там будет [председатель КНР] Си Цзиньпин, который выступает в тандеме [с Путиным]», — добавил собеседник издания.

    В заключение он отметил, что в мире сейчас есть определенный бойкот России, и это скажется на общении.

    «Переговоры, когда все сидят за одним столом, пройдут в обычном формате», — резюмировал специалист.