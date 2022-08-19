Политолог высказался о возможном визите Путина на саммит G20
Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков обсудил с изданием Lenta.ru возможный визит президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который состоится в ноябре на острове Бали.
«Формат G20 подразумевает, что это какая-то последняя площадка для диалога, на которой можно что-то обсуждать», — заметил Гращенков.
По его словам, обсудить можно многое — как «контуры будущего мира», так и прикладные проблемы, которые связаны с энергетической и продовольственной безопасностью.
«Тем более что это расширенный формат и страна нейтральная. Тем более там будет [председатель КНР] Си Цзиньпин, который выступает в тандеме [с Путиным]», — добавил собеседник издания.
В заключение он отметил, что в мире сейчас есть определенный бойкот России, и это скажется на общении.
«Переговоры, когда все сидят за одним столом, пройдут в обычном формате», — резюмировал специалист.