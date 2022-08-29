Политолог высказался о ситуации с поставками оружия Украине

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обсудил с РИА ФАН прогнозы зарубежных аналитиков о том, что вскоре из-за экономических проблем европейские страны могут отказаться от военной помощи Украине.

Жарихин объяснил заявления государств Европы о возникшем дефиците оружия их недовольством. Странам прежде всего не нравится, как Украина распоряжается предоставляемым ей вооружением.

«Судя по новостным сводкам, украинцы руководствуются принципом „не свое — не жалко“. Поэтому в ходе боевых действий в ВСУ не очень-то прячут это оружие, не слишком активно его перемещают, часто бросают на поле боя и так далее», — заметил политолог.