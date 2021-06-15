Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток — 2», который пройдет из России в Германию, должна стать «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал это заявление для радио Sputnik.

«Смешно слушать такие заявления. И про „деоккупацию“. И про компенсацию, о которой Украина, мол, еще подумает и не факт, что согласится. Знаете, это совершенная потеря ощущения времени и пространства, если Кулеба такое заявляет. На самом деле Киев демонстрирует попытки уйти от каких-либо переговоров по Донбассу. И вообще не желает решать накопившиеся проблемы, которые Украина сама себе успешно создает. Заявление говорит о том, что украинские элиты не интересует судьба собственного государства. Уже и в бундестаге удивляются: сколько можно нести чушь и какие-то требования выдвигать. Украинские чиновники лучше бы подумали о том, чтобы не позорить свой народ», — заявил Дудчак.

Ранее о заявлении Кулебы скептически высказался депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, назвав его «чушью».