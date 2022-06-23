Политолог высказался о новых антироссийских санкциях со стороны Британии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обсудил с RT очередные санкции, которые Соединенное Королевство ввело против России.

Уточняется, что Великобритания ввела запрет на экспорт в РФ авиатоплива и топливных добавок. Также британское руководство запретило использовать в России фунты стерлингов и банкноты стран ЕС.

Шаповалов напомнил, что Великобритания является одним из государств-лидеров, которые проводят политику антироссийских санкций.

«Для Великобритании Россия является врагом, она стремится ослабить Россию. Что касается указанных санкций — они своих целей не достигнут так же, как и все предыдущие», — выразил уверенность специалист.