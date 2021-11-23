Политолог высказалась о вероятных поставках американского оружия на Украину

Политолог Юлия Богуславская обсудила с радио Sputnik отказ Белого дома комментировать сообщение о планах американских властей поставить Украине новую партию оружия.

Богуславская напомнила, что еще при предыдущей администрации Белого дома на Украину производились поставки оружия, в частности противотанкового. Что касается будущих поставок, то политолог предположила, что на этот счет еще не принято конкретных решений.

«Вероятнее всего, ситуация такова, что США еще не могут анонсировать, каким будет объем расширения (военной) помощи Украине», — допустила специалист.