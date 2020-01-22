Политолог высказал свое мнение о новом правительстве России

«Мы видим, что заменен весь социальный блок, а силовой оставлен без изменений. Это говорит о том, что вариант правительства компромиссный. С одной стороны он обеспечивает стабильность, а с другой — изменчивость курса», — заявил Волчков.

Политолог считает, что президент России Владимир Путин решил обращаться последовательно ко всем общественным силам в руководящих сферах, чтобы наладить отношения.