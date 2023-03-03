Власть 03 марта 2023, 12:22 Политолог Владимир Брутер прокомментировал предложение Эстонии о передаче ядерного оружия Украине

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Эстония, предлагая передать ядерное оружие Украине или принять ее в НАТО, всего лишь озвучивает мысли США, которые они не хотят произносить сами. Об этом радиостанции Sputnik рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он считает, что США хотят посмотреть на реакцию членов НАТО и Евросоюза, но не брать на себя ответственность за какие-то предложения. Поэтому за них это делают «миньоны». Политолог уверен, что время для заявления эстонского министра тоже выбрано не случайно. Речь о передаче Украине ядерного оружия прозвучала аккурат во время встречи президента Джо Байдена с канцлером Олафом Шольцем.

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«На Шольца будут давить, пытаясь узнать, готов ли он и при каких условиях, на отправку войск НАТО на Украину. Таким образом Вашингтон, который, конечно же, такую отправку допускает, при определенной ситуации мог бы заставить Берлин на это согласиться», — сказал Владимир Брутер.

Он добавил, что ситуация с рассмотрением вопроса о принятии Украины в НАТО будет разворачиваться по такому же сценарию. США используют кого-то, чтобы начать дискуссию на этот счет.

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