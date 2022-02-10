Политолог: вероятно, что глава МИД Британии приехала в РФ для обострения ситуации

Политолог Сергей Марков обсудил с порталом Nеws.ru визит главы внешнеполитического ведомства Британии Лиз Трасс в РФ для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Марков допустил, что Трасс приехала в Россию для обострения ситуации, поскольку глава британского правительства Борис Джонсон очень заинтересован в этом. Политолог заметил, что премьер-министр рискует потерять свой пост после обвинений в устройстве винных вечеринок у себя в резиденции на фоне карантина.

«Идет сбор подписей среди партии власти за его отставку, четыре его помощника уволились. <…> Он крайне заинтересован в войне. Вполне вероятно, что глава МИД Британии приехала в РФ для обострения ситуации», — предположил собеседник издания.