Власть 11 января 2023, 13:50 Политолог Вадим Евсеев рассказал, чего больше всего боится Шольц

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Главный страх канцлера Германии Олафа Шольца заключается в том, что он может остаться в истории своей страны «марионеткой США». Об этом Ura.ru рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев.

По мнению эксперта, политических деятелей оценивают по тем перспективным возможностям, которые остаются у страны после их ухода. И Олафу Шольцу приходится балансировать между блоком НАТО, Евросоюзом и Россией. Но в итоге нужно будет сделать выбор в чью-то пользу.

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«Он понимает, что если Германия сейчас будет слепо подчиняться, то у него как у политика, перспективы нет. У его партии — тоже. И он останется в памяти в образе американской марионетки. Это для европейских политиков унизительно», — заметил Вадим Евсеев.

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Поэтому Шольц очень боится, что запомнится как канцлер, который плясал под дудку Запада. Политолог считает, что он понимает выгоду выбора в пользу России. Для Германии это было бы полезно с точки зрения экономики и рынка. При этом Евсеев упоминает пример Венгрии, которая не выполняет педантично все установки Евросоюза, но учитывает собственные потребности.