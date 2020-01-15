Политолог увидел связь между обещаниями Путина и отставкой Медведева

«Я так понимаю, новое правительство будет бенефициаром тех огромных федеральных денег, которые будут вкладываться в так называемые национальные проекты, в развитие инфраструктуры и в новое социальное обещание Путина», — отметил Минченко.

В послании Путин рассказал о расширении программы материнского капитала. Кроме того, нуждающимся семьям будут ежемесячно выплачивать пособия в размере половины прожиточного минимума на детей в возрасте от трех до семи лет.

Также глава государства анонсировал изменения в Конституции. Реформа передаст Госдуме полномочия по утверждению состава кабинета министров и позволит президенту отправлять членов кабмина в отставку. Также исчезнет упоминание двух президентских сроков подряд.

Спустя несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев распустил правительство.

«Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, — внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», — подчеркнул политолог.

Минченко отказался строить прогнозы, кто войдет в новый состав кабмина.