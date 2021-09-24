Политолог усомнился в выходе Франции из НАТО

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько обсудил с «Политикой Сегодня» вероятность выхода Франции из Североатлантического Альянса после того, как Штаты сорвали сделку Парижа с Австралией по производству атомных подлодок.

Безпалько напомнил, что во время президентства Шарля де Голля Франция уже покидала структуры Альянса, выведя собственный средиземноморский флот из-под контроля военного блока и отказав Штатам в размещении атомных бомб на своей территории.

«Сейчас может, конечно, повториться что-то подобное, но вряд ли в столь радикальном как тогда варианте. Политиков масштаба де Голль во Франции сейчас нет. Макрон, конечно, не самый слабый политик, но все равно в какой-то степени пешка в чужих руках», — заметил собеседник издания.