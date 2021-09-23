Политолог усомнился в вероятности встречи Путина и Зеленского

Политический обозреватель Павел Шипилин выразил уверенность, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна. Специалиста процитировало ИА Nation News.

«Для Зеленского встреча с Владимиром Путиным — принципиальный вопрос. На ней украинский президент планирует лишь в очередной раз выразить свою нелюбовь к России», — объяснил специалист.

Он напомнил, что ранее российский президент четко обозначил вопросы, которые он готов обсудить с Зеленским. Однако украинский лидер намерен коснуться совсем других тем, в частности Донбасса и Крыма.

«Но это все и так уже обговорено. По Донбассу все должно происходить в рамках Минских соглашений», — добавил собеседник информагентства.