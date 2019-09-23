Политолог усомнился в вероятности импичмента Трампа

Конгресс США не исключил импичмент Трампу из-за скандала с Зеленским Подробнее

«На этой стадии импичмент уже невозможен», — выразил уверенность специалист.

Он напомнил, что для проведения процедуры импичмента нужно не только голосование в Конгрессе, но также и сложные процедуры решений сената.

По мнению Беня, это практически неосуществимо, так как в сенате наблюдается некоторое преобладание Республиканской партии. При этом маловероятно, что кто-то решится на такую «волокитную манипуляцию», как процедура импичмента.

По словам политолога, этот вопрос можно считать закрытым, после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы.