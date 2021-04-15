Политолог усомнился в улучшении российско-американских отношений

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин обсудил с Общественной службой новостей намерение президента США Джо Байдена провести в ближайшие недели двусторонний саммит со своим российским коллегой Владимир Путин.

Блохин обратил внимание на фундаментальное расхождения позиций Москвы и Вашингтона. Поэтому, по мнению специалиста, не стоит делать особого тренда из планов США, поскольку это лишь заявления, которые так же делала администрация бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

«А последние заявления Байдена, я говорю о скандальном интервью, они сделали невозможным взаимодействие с Россией даже в сферах, где есть взаимный интерес. Сейчас задача Байдена — сделать откат назад, вернуть российско-американские отношения до момента этого интервью, снизить остроту и деэскалировать обстановку», — объяснил политолог.