Политолог усомнился в резком ухудшении российско-молдавских отношений при Санду

«Естественно, будет подниматься вопрос Приднестровья — возможно, увидим определенную эскалацию в данном направлении», — выразила уверенность собеседница издания.

Она напомнила, что Молдавия является парламентской республикой, а не президентской, поэтому полномочия главы государства весьма ограничены. При это она исключила резкую потерю связи с Москвой, как это было с Украиной и Грузией.