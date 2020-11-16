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    16 ноября 2020, 17:14

    Политолог усомнился в резком ухудшении российско-молдавских отношений при Санду

    Артур Блянихов

    Политолог Наталия Елисеева рассказала «Политике сегодня», что при новоизбранном президенте Майе Санду Молдавия станет еще ближе к Европе.

    «Естественно, будет подниматься вопрос Приднестровья — возможно, увидим определенную эскалацию в данном направлении», — выразила уверенность собеседница издания.

    Она напомнила, что Молдавия является парламентской республикой, а не президентской, поэтому полномочия главы государства весьма ограничены. При это она исключила резкую потерю связи с Москвой, как это было с Украиной и Грузией.