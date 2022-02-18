Политолог усомнился в ответной реакции США на высылку дипломата из РФ

Директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов обсудил с изданием Lenta.ru высылку из России заместителя посла США Барта Гормана.

Коновалов предположил, что за высылкой Гормана ответной реакции США не последует, поскольку у Штатов не осталось ресурсов воздействия на РФ. По его мнению, американская сторона попробует воздействовать на Россию по другим направлениям.

«Не забывайте, есть не только дипломатия между странами. Например, есть Россотрудничество и другие структуры, на которые можно воздействовать. Мне кажется американцы готовы это сделать по одной простой причине — потому что они проиграли главную войну», — цитирует специалиста utrо.ru.